Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
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Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост

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Каменских ездит по городам Украины с концертным туром
Каменских ездит по городам Украины с концертным туром
Фото: _nkfan / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 25 апреля опубликовала в Instagram фото, сделанное в центре Черновцов, куда отправилась в рамках своего концертного тура "Я – Україна".

На фото она запечатлена в спортивном костюме в полный рост.

"Каждый раз невероятно рада видеть со сцены глаза наших мужественных защитников и иметь возможность вместе со всем залом поблагодарить за все, что они для нас делают", – написала певица.

Каменских также анонсировала грядущие выступления в рамках своего тура. Она даст еще 10 концертов в разных городах Украины.

"Я благодарю каждого, кто приходит разделить со мной свою печаль, боль и радость, спеть вместе и в очередной раз прокричать: "Слава Украине! Героям слава!" – отметила она.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских со своим мужем, рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: концерт, фигура, Настя Каменских, певица, певица NK, костюм
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