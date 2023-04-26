Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост

На фото она запечатлена в спортивном костюме в полный рост.
"Каждый раз невероятно рада видеть со сцены глаза наших мужественных защитников и иметь возможность вместе со всем залом поблагодарить за все, что они для нас делают", – написала певица.
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Каменских также анонсировала грядущие выступления в рамках своего тура. Она даст еще 10 концертов в разных городах Украины.
"Я благодарю каждого, кто приходит разделить со мной свою печаль, боль и радость, спеть вместе и в очередной раз прокричать: "Слава Украине! Героям слава!" – отметила она.
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских со своим мужем, рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.