Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост

На фото она запечатлена в спортивном костюме в полный рост.

"Каждый раз невероятно рада видеть со сцены глаза наших мужественных защитников и иметь возможность вместе со всем залом поблагодарить за все, что они для нас делают", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских также анонсировала грядущие выступления в рамках своего тура. Она даст еще 10 концертов в разных городах Украины.

"Я благодарю каждого, кто приходит разделить со мной свою печаль, боль и радость, спеть вместе и в очередной раз прокричать: "Слава Украине! Героям слава!" – отметила она.