Данилко о "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы

"Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы? Должна же быть какая-то схема. Хотя, по-моему, пусть все участвуют", – сказал он.
Данилко добавил, что Руслану приглашали на какие-то мероприятия в рамках "Евровидения".
"Они ведь не могут одно и тоже показывать каждый год… Конечно, ты выиграла в 2004 году… Конечно, всех не могут, наверное… Но, я говорю, что мне очень непонятно, когда принимают участие люди, которые к этому не имели никакого отношения", – сказал Данилко.
Артист отметил, что в 2017 году, когда "Евровидение" проходило в Украине, его тоже не включили в программу выступлений.
"Мы снимались в роликах на Крещатике. Какие, кстати, у нас и, в то время, в РФ, не показали. Потому что когда показывали эти ролики, шла реклама. Я думаю: "Для чего это? Столько денег"... Две фразы мы что-то сказали", — вспомнил Данилко.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Украинская певица Руслана, которая победила в конкурсе 2004 года, заявила, что не может повлиять на то, что ее выступление не включили в программу "Евровидения 2023".
Выступление alyona alyona, которую упомянул Данилко, на "Евровидении" не запланировано. Но во время гастролей по Израилю она спела в дуэте с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай.
В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.
Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на "Евровидении 2014" Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница "Детского Евровидения 2022" Злата Дзюнька.
Откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем "Евровидения 2022".
Украину в конкурсной программе будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).