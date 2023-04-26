Данилко о "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы

Данилко: Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? Фото: Андрей Данилко/Верка Сердючка / Facebook

"Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы? Должна же быть какая-то схема. Хотя, по-моему, пусть все участвуют", – сказал он.

Данилко добавил, что Руслану приглашали на какие-то мероприятия в рамках "Евровидения".

"Они ведь не могут одно и тоже показывать каждый год… Конечно, ты выиграла в 2004 году… Конечно, всех не могут, наверное… Но, я говорю, что мне очень непонятно, когда принимают участие люди, которые к этому не имели никакого отношения", – сказал Данилко.

Артист отметил, что в 2017 году, когда "Евровидение" проходило в Украине, его тоже не включили в программу выступлений.

"Мы снимались в роликах на Крещатике. Какие, кстати, у нас и, в то время, в РФ, не показали. Потому что когда показывали эти ролики, шла реклама. Я думаю: "Для чего это? Столько денег"... Две фразы мы что-то сказали", — вспомнил Данилко.