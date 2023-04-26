Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Новости

Данилко о "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы

Данилко: Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой?
Данилко: Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой?
Фото: Андрей Данилко/Верка Сердючка / Facebook

Украинский артист оригинального жанра и композитор Андрей Данилко в интервью УНИАН заявил, что ему непонятен принцип, по которому отбирают артистов для выступлений в программе международного песенного конкурса "Евровидение".

"Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы? Должна же быть какая-то схема. Хотя, по-моему, пусть все участвуют", – сказал он.

Данилко добавил, что Руслану приглашали на какие-то мероприятия в рамках "Евровидения".

"Они ведь не могут одно и тоже показывать каждый год… Конечно, ты выиграла в 2004 году… Конечно, всех не могут, наверное… Но, я говорю, что мне очень непонятно, когда принимают участие люди, которые к этому не имели никакого отношения", – сказал Данилко.

Артист отметил, что в 2017 году, когда "Евровидение" проходило в Украине, его тоже не включили в программу выступлений.

"Мы снимались в роликах на Крещатике. Какие, кстати, у нас и, в то время, в РФ, не показали. Потому что когда показывали эти ролики, шла реклама. Я думаю: "Для чего это? Столько денег"... Две фразы мы что-то сказали", — вспомнил Данилко.

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украинская певица Руслана, которая победила в конкурсе 2004 года, заявила, что не может повлиять на то, что ее выступление не включили в программу "Евровидения 2023".

Выступление alyona alyona, которую упомянул Данилко, на "Евровидении" не запланировано. Но во время гастролей по Израилю она спела в дуэте с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай.

В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина. 

Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на "Евровидении 2014" Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница "Детского Евровидения 2022" Злата Дзюнька.

Откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем "Евровидения 2022". 

Украину в конкурсной программе будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Теги: Евровидение, конкурс, Андрей Данилко, композитор, Европейский вещательный союз, певица, Руслана, артист
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Данилко о "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Данилко о "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Галина ГРИШИНА
Цукерберг сделал селфи в тренажерном зале со своей самой младшей дочерью, которая родилась месяц назад
Цукерберг сделал селфи в тренажерном зале со своей самой младшей дочерью, которая родилась месяц назад
Галина ГРИШИНА
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Галина ГРИШИНА
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
Галина ГРИШИНА
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Галина ГРИШИНА
34-летняя дочь Уиллиса и Мур показала первое фото своей новорожденной дочери. Она сообщила, что рожала первенца дома
34-летняя дочь Уиллиса и Мур показала первое фото своей новорожденной дочери. Она сообщила, что рожала первенца дома
Галина ГРИШИНА
"При каждой встрече у него такой взгляд..." Кошевой рассказал о вражде с мэром Киева Кличко
"При каждой встрече у него такой взгляд..." Кошевой рассказал о вражде с мэром Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
Откажитесь от этих бюстгальтеров, если вам за 50. Эксперт рассказала, как с помощью правильного белья выглядеть молодо и элегантно
Откажитесь от этих бюстгальтеров, если вам за 50. Эксперт рассказала, как с помощью правильного белья выглядеть молодо и элегантно
Галина ГРИШИНА
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода
Галина ГРИШИНА
Сделайте это перед сном и утром кожа будет максимально увлажненной. Эксперт рассказала об эффективной уходовой процедуре
Сделайте это перед сном – и утром кожа будет максимально увлажненной. Эксперт рассказала об эффективной уходовой процедуре
Галина ГРИШИНА
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
Галина ГРИШИНА
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
Галина ГРИШИНА
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Галина ГРИШИНА
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 