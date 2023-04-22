  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото

Съемки клипа проходили в Украинский доме, участие в них приняли более 60 танцоров Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Съемки клипа проходили в Украинском доме, участие в них приняли более 60 танцоров.

"Они стали единым целым в гипнотической хореографии. Танцоры двигаются в одном направлении, пульсируют, как один организм, их сила и энергия безграничны", – говорится в релизе.

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Фото предоставлено командой группы Tvorchi Фото предоставлено командой группы Tvorchi Фото предоставлено командой группы Tvorchi Фото предоставлено командой группы Tvorchi Фото предоставлено командой группы Tvorchi Фото предоставлено командой группы Tvorchi Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Режиссером видео стал Руслан Махов. Он отметил, что снял "историю о единстве и несокрушимости".

"Здесь властвует своя религия свободных. Наши герои-проводники словно притягивают единомышленников – сознательных, мотивированных и сильных духом. Чем больше таких людей вместе, тем они крепче", – объяснил концепцию видео Махов.

Tvorchi посвятили видео "всем людям со стальными сердцами, которые плечом к плечу продолжают борьбу".

ВИДЕО

Видео: TVORCHI / YouTube