  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото

Съемки клипа проходили в Украинском доме, участие в них приняли более 60 танцоров.
"Они стали единым целым в гипнотической хореографии. Танцоры двигаются в одном направлении, пульсируют, как один организм, их сила и энергия безграничны", – говорится в релизе.
Режиссером видео стал Руслан Махов. Он отметил, что снял "историю о единстве и несокрушимости".
"Здесь властвует своя религия свободных. Наши герои-проводники словно притягивают единомышленников – сознательных, мотивированных и сильных духом. Чем больше таких людей вместе, тем они крепче", – объяснил концепцию видео Махов.
Tvorchi посвятили видео "всем людям со стальными сердцами, которые плечом к плечу продолжают борьбу".
Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. В дискографии коллектива пять альбомов.
В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и 13 мая будет представлять Украину на "Евровидении 2023".
Конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины. Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).