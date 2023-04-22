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22 апреля, 2023
 
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Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото

   
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Съемки клипа проходили в Украинский доме, участие в них приняли более 60 танцоров
Съемки клипа проходили в Украинский доме, участие в них приняли более 60 танцоров
Фото предоставлено командой группы Tvorchi

Украинская группа Tvorchi 22 апреля на своем канале в YouTube презентовала официальный ремикс на песню Heart of Steel, с которой будет представлять Украину на "Евровидении 2023".

Съемки клипа проходили в Украинском доме, участие в них приняли более 60 танцоров. 

"Они стали единым целым в гипнотической хореографии. Танцоры двигаются в одном направлении, пульсируют, как один организм, их сила и энергия безграничны", – говорится в релизе.

Режиссером видео стал Руслан Махов. Он отметил, что снял "историю о единстве и несокрушимости".

"Здесь властвует своя религия свободных. Наши герои-проводники словно притягивают единомышленников – сознательных, мотивированных и сильных духом. Чем больше таких людей вместе, тем они крепче", – объяснил концепцию видео Махов.

Tvorchi посвятили видео "всем людям со стальными сердцами, которые плечом к плечу продолжают борьбу".

ВИДЕО
Видео: TVORCHI / YouTube
Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. В дискографии коллектива пять альбомов. 

В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и 13 мая будет представлять Украину на "Евровидении 2023".

Конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины. Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Украинский дом, Tvorchi, Евровидение 2023
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