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24 марта, 2023
 
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Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году

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Tvorchi выступит на "Евровидении 2023" с песней Heart of Steel
Tvorchi выступит на "Евровидении 2023" с песней Heart of Steel
Фото: Tvorchi / Facebook

6 марта АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заказала подготовку, сопровождение и создание сценической постановки номера для выступления украинской группы Tvorchi на "Евровидении 2023" частному предпринимателю Ирине Дячук. Стоимость ее услуг, отмечается на сайте Prozorro, составила 2 986 854 грн. На это первыми обратили внимание в общественной организации Dozorro, опубликовав 21 марта соответствующий материал.

Авторы публикации отмечают, что судя по странице Дячук в Instagram, она является сотрудником или сотрудничает с агентства detali, клиентами которого в том числе является группа Tvorchi.

В договоре, который АО "НОТУ" подписало с Дячук и обнародовало на сайте Prozorro, в частности, указано, что 882,4 тыс. грн стоит разработка идеи и сценарий постановки номера и хореографии с шоу-балетом, артистами и декорациями.

Изготовление и доставка декораций в Ливерпуль, где будет проходить "Евровидение", обойдется  в 765,9 тыс. грн. Еще 193,6 тыс. будет потрачено на костюмы и графическое сопровождение номера.

По словам журналистов проекта, так как Украина победила на "Евровидении 2023", и конкурс в Ливерпуле будет проводиться от имени украинцев, Tvorchi выйдут на сцену в Ливерпуле только один раз, минуя полуфиналы. "Поэтому, фактически это стоимость одного выступления и подготовки к нему", – говорится в статье. 

По информации портала Spending, Дячук уже получила 1,3 млн грн за свои услуги. Отмечается, что она является частным предпринимателем с 2019 года и ранее не принимала участия в торгах на Prozorro.

В статье подчеркивается, что стоимость выступления украинской группы Go-A на "Евровидении 2021" обошлась в 576 тыс. грн, а участие Kalush Orchestra в "Евровидении 2022" стоило 1,5 млн грн.

Группа Tvorchi пока что не комментировала стоимость своего участия в международном песенном конкурсе и сотрудничество с Дячук.

Контекст:

В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" с песней Heart of Steel.  

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, конкурс, Ливерпуль, Prozorro, НОТУ, хореограф, сотрудничество, Tvorchi, Евровидение 2023
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