Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году

Авторы публикации отмечают, что судя по странице Дячук в Instagram, она является сотрудником или сотрудничает с агентства detali, клиентами которого в том числе является группа Tvorchi.
В договоре, который АО "НОТУ" подписало с Дячук и обнародовало на сайте Prozorro, в частности, указано, что 882,4 тыс. грн стоит разработка идеи и сценарий постановки номера и хореографии с шоу-балетом, артистами и декорациями.
Изготовление и доставка декораций в Ливерпуль, где будет проходить "Евровидение", обойдется в 765,9 тыс. грн. Еще 193,6 тыс. будет потрачено на костюмы и графическое сопровождение номера.
По словам журналистов проекта, так как Украина победила на "Евровидении 2023", и конкурс в Ливерпуле будет проводиться от имени украинцев, Tvorchi выйдут на сцену в Ливерпуле только один раз, минуя полуфиналы. "Поэтому, фактически это стоимость одного выступления и подготовки к нему", – говорится в статье.
По информации портала Spending, Дячук уже получила 1,3 млн грн за свои услуги. Отмечается, что она является частным предпринимателем с 2019 года и ранее не принимала участия в торгах на Prozorro.
В статье подчеркивается, что стоимость выступления украинской группы Go-A на "Евровидении 2021" обошлась в 576 тыс. грн, а участие Kalush Orchestra в "Евровидении 2022" стоило 1,5 млн грн.
Группа Tvorchi пока что не комментировала стоимость своего участия в международном песенном конкурсе и сотрудничество с Дячук.
В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" с песней Heart of Steel.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.