Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году

Авторы публикации отмечают, что судя по странице Дячук в Instagram, она является сотрудником или сотрудничает с агентства detali, клиентами которого в том числе является группа Tvorchi.

В договоре, который АО "НОТУ" подписало с Дячук и обнародовало на сайте Prozorro, в частности, указано, что 882,4 тыс. грн стоит разработка идеи и сценарий постановки номера и хореографии с шоу-балетом, артистами и декорациями.

Изготовление и доставка декораций в Ливерпуль, где будет проходить "Евровидение", обойдется в 765,9 тыс. грн. Еще 193,6 тыс. будет потрачено на костюмы и графическое сопровождение номера.

По словам журналистов проекта, так как Украина победила на "Евровидении 2023", и конкурс в Ливерпуле будет проводиться от имени украинцев, Tvorchi выйдут на сцену в Ливерпуле только один раз, минуя полуфиналы. "Поэтому, фактически это стоимость одного выступления и подготовки к нему", – говорится в статье.

По информации портала Spending, Дячук уже получила 1,3 млн грн за свои услуги. Отмечается, что она является частным предпринимателем с 2019 года и ранее не принимала участия в торгах на Prozorro.

В статье подчеркивается, что стоимость выступления украинской группы Go-A на "Евровидении 2021" обошлась в 576 тыс. грн, а участие Kalush Orchestra в "Евровидении 2022" стоило 1,5 млн грн.

Группа Tvorchi пока что не комментировала стоимость своего участия в международном песенном конкурсе и сотрудничество с Дячук.