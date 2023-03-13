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13 марта, 2023
 
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Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi

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Тvorchi будут представлять Украину на "Евровидении 2023" с песней Heart of Steel
Тvorchi будут представлять Украину на "Евровидении 2023" с песней Heart of Steel
Фото: Tvorchi / Facebook

Украинская группа Tvorchi выступит в гранд-финале международного песенного конкурса "Евровидение 2023" под 19-м номером. Об этом 13 марта сообщается на сайте организаторов мероприятия.

В публикации подчеркивается, что Украина автоматически выходит в гранд-финал конкурса "Евровидения 2023" как победитель прошлогоднего "Евровидения".

Порядковый номер для Украины был определен случайным образом в ходе жеребьевки на встрече глав украинской и британской делегаций в Ливерпуле. При этом представитель Великобритании будет выступать под 26-м номером. Жеребьевку курировал исполнительный продюсер конкурса Мартин Остердал.

Контекст:

В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" в Ливерпуле с песней Heart of Steel.  

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

24 февраля стало известно, что правительство Великобритании выделит 3 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, чтобы они смогли посетить конкурс.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, конкурс, Tvorchi, Евровидение 2023
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