Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi

В публикации подчеркивается, что Украина автоматически выходит в гранд-финал конкурса "Евровидения 2023" как победитель прошлогоднего "Евровидения".

Порядковый номер для Украины был определен случайным образом в ходе жеребьевки на встрече глав украинской и британской делегаций в Ливерпуле. При этом представитель Великобритании будет выступать под 26-м номером. Жеребьевку курировал исполнительный продюсер конкурса Мартин Остердал.

Контекст:

В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" в Ливерпуле с песней Heart of Steel.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.