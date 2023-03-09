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09 марта, 2023
 
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Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Tvorchi: Музыканты добавили в англоязычную композицию куплет на украинском языке
Tvorchi: Музыканты добавили в англоязычную композицию куплет на украинском языке
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Украинская группа Tvorchi 9 марта презентовала клип на финальную версию своей конкурсной песни на "Евровидение 2023" Heart of Steel.

Музыканты добавили в англоязычную композицию куплет на украинском языке.

"Незважаючи на біль,
Я продовжую свій бій.
Світ палає, а ти дій", – поется теперь в песне.

ВИДЕО
Видео: TVORCHI / YouTube
Контекст:

В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" в Ливерпуле с песней Heart of Steel.  

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

24 февраля стало известно, что правительство Великобритании выделит 3 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, чтобы они смогли посетить конкурс. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Tvorchi, Евровидение 2023
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