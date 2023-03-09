  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео

Музыканты добавили в англоязычную композицию куплет на украинском языке.

"Незважаючи на біль,

Я продовжую свій бій.

Світ палає, а ти дій", – поется теперь в песне.

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Контекст:

В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" в Ливерпуле с песней Heart of Steel.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.