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28 февраля, 2023
 
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Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс

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Кенни и Гуцуляк создали группу в 2018 году
Кенни и Гуцуляк создали группу в 2018 году
Фото: tvorchi_official / Instagram

Солист украинской группы Tvorchi Джеффри Кенни, который уже 10 лет живет и работает в Украине, ежедневно учит украинский язык и может свободно на нем разговаривать. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 28 февраля в YouTube BBC News Україна.

"Я говорю на украинском. Я ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс. Нужно время", – сказал он. 

По словам Кенни, во время обучения в университете он разговаривал на английском языке, так как у него не было друзей среди украинцев.

"Некому было научить меня сленгу и нюансам украинской культуры, какие слова использовать в том или ином случае", – объяснил он. 

Кенни отметил, что украинский язык кажется ему в некоторых моментах сложным. 

Контекст:

Кенни приехал в Украину в декабре 2013 года из Нигерии. Он окончил Тернопольский национальный медуниверситет, где учился вместе с Андреем Гуцуляком. В 2018 году они создали группу Tvorchi.

В декабре 2022 года Tvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" в Ливерпуле с песней Heart of Steel.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, украинский язык, Tvorchi, Джефри Кенни
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