Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс

Кенни и Гуцуляк создали группу в 2018 году Фото: tvorchi_official / Instagram

"Я говорю на украинском. Я ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс. Нужно время", – сказал он.

По словам Кенни, во время обучения в университете он разговаривал на английском языке, так как у него не было друзей среди украинцев.

"Некому было научить меня сленгу и нюансам украинской культуры, какие слова использовать в том или ином случае", – объяснил он.

Кенни отметил, что украинский язык кажется ему в некоторых моментах сложным.