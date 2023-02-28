Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс

"Я говорю на украинском. Я ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс. Нужно время", – сказал он.
По словам Кенни, во время обучения в университете он разговаривал на английском языке, так как у него не было друзей среди украинцев.
"Некому было научить меня сленгу и нюансам украинской культуры, какие слова использовать в том или ином случае", – объяснил он.
Кенни отметил, что украинский язык кажется ему в некоторых моментах сложным.
Кенни приехал в Украину в декабре 2013 года из Нигерии. Он окончил Тернопольский национальный медуниверситет, где учился вместе с Андреем Гуцуляком. В 2018 году они создали группу Tvorchi.
В декабре 2022 года Tvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" в Ливерпуле с песней Heart of Steel.