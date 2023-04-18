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18 апреля, 2023
 
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В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса

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"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Украинский режиссер Герман Ненов, который является креативным директором от Украины на "Евровидении 2023", 17 апреля в Facebook опубликовал имена украинских артистов, которые выступят от имени Украины в интервал-актах во время гранд-финала.

Откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем "Евровидения 2022". 

В параде флагов примут участие победительница "Евровидения 2016" Джамала, финалисты "Евровидения 2021" – группа Go-A, финалистка "Евровидения 2013" Тина Кароль и финалистка "Евровидения 2007" Верка Сердючка, в образе которой выступает украинский шоумен Андрей Данилко.

"Эти артисты продемонстрируют, что Украина всегда показывала невероятный результат в совершенно разных жанрах. Это будет очень символический парад флагов, учитывая 20-летие с начала участия Украины в "Евровидении", – отметил Ненов.

https://www.facebook.com/german.nenov/posts/pfbid0QaEAzpn6qqQWwd83oH9j3izwMc36CNxs8Sk4Qx66gBqVS5FhfLbXGvbYKkYoM4DSl

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.

В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, которая является ведущей "Евровидения 2023".

Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на "Евровидении 2014" Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница "Детского Евровидения 2022" Злата Дзюнька.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Тина Кароль, Верка Сердючка, Kalush Orchestra, Евровидение 2023
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