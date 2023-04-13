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13 апреля, 2023
 
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Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"

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"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Украинский режиссер Герман Ненов, который является креативным директором от Украины на "Евровидении 2023", 13 апреля в Facebook опубликовал имена украинских артистов, которые выступят от имени Украины в интервал-актах во время проведения двух полуфиналов шоу.

В первом полуфинале выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, которая является ведущей "Евровидения 2023".

Во втором полуфинале на сцену выйдет украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница детского "Евровидения 2022" Злата Дзюнька.

Имена украинских знаменитостей, который выйдут на сцену в интервал-актах гранд-финала будут объявлены позже.

"Каждый, кто будет представлять Украину в рамках "Евровидения", появился здесь не случайно. Мы учитывали опыт успешного выступления на конкурсе "Евровидения" – как минимум попадание в топ-10 от Украины. Также невероятно важна была история артиста. Она должна была раскрывать одну из граней портрета Украины", – объяснил Ненов критерии выбора. 

https://www.facebook.com/german.nenov/posts/pfbid05nRBNzSVc667wGXW5kxvHAtqjvm8k1Pza2qjgnjLj1oZQPueey53wJeLcDR82p9gl

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Азовсталь, The Hardkiss, Alyosha, Юлия Санина, Герман Ненов, Евровидение 2023, Otoy
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