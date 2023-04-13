Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"

В первом полуфинале выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, которая является ведущей "Евровидения 2023".
Во втором полуфинале на сцену выйдет украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница детского "Евровидения 2022" Злата Дзюнька.
Имена украинских знаменитостей, который выйдут на сцену в интервал-актах гранд-финала будут объявлены позже.
"Каждый, кто будет представлять Украину в рамках "Евровидения", появился здесь не случайно. Мы учитывали опыт успешного выступления на конкурсе "Евровидения" – как минимум попадание в топ-10 от Украины. Также невероятно важна была история артиста. Она должна была раскрывать одну из граней портрета Украины", – объяснил Ненов критерии выбора.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.