Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"

В первом полуфинале выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, которая является ведущей "Евровидения 2023".

Во втором полуфинале на сцену выйдет украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница детского "Евровидения 2022" Злата Дзюнька.

Имена украинских знаменитостей, который выйдут на сцену в интервал-актах гранд-финала будут объявлены позже.

"Каждый, кто будет представлять Украину в рамках "Евровидения", появился здесь не случайно. Мы учитывали опыт успешного выступления на конкурсе "Евровидения" – как минимум попадание в топ-10 от Украины. Также невероятно важна была история артиста. Она должна была раскрывать одну из граней портрета Украины", – объяснил Ненов критерии выбора.