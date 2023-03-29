В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"

"Именно члены жюри будут решать, сколько баллов от Украины отдать артистам из других стран в финале песенного конкурса в Ливерпуле", – говорится в сообщении.
Среди кандидатов названы украинские эстрадные певицы Тоня Матвиенко, Roxolana, Tarabaroba, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи), фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук, оперная певица Елена Гребенюк, композитор Евгений Хмара, хореографы Алена Шоптенко и Амадор Лопес, продюсер Михаил Клименко.
Результаты голосования будут объявлены в мае.
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"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
В декабре 2022 года группа Тvorchi победила в украинском нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении 2023" в Ливерпуле с песней Heart of Steel.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.