"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380

Билеты на дневные и вечерние репетиции, а также на два полуфинала закончились спустя почти два часа с момента старта.

Стоимость билетов на полуфиналы составляла от £30 (около 1,3 тыс. грн) до £290 (примерно 13 тыс. грн). Цена билетов на выступления финалистов стартовала от £80 (3,5 тыс. грн). Самые дорогие билеты стоили £380 (17 тыс. грн).

Журналисты отметили, что из-за большого количества желающих сайт по продаже билетов на некоторое время перестал работать.

"Спрос был очень высоким", – прокомментировали организаторы мероприятия продажу билетов.

All #Eurovision2023 shows including previews are now SOLD OUT.



Demand was super high but don’t forget we have 3 amazing TV shows planned for this year's Contest & lots of Eurovision activities and parties around Liverpool during the event! — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 7, 2023