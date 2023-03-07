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08 марта, 2023
 
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"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380

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"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Билеты на гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение 2023" были распроданы за 36 минут. Об этом 7 марта, в день старта продаж, сообщил британский телеканал Sky News.

Билеты на дневные и вечерние репетиции, а также на два полуфинала закончились спустя почти два часа с момента старта.

Стоимость билетов на полуфиналы составляла от £30 (около 1,3 тыс. грн) до £290 (примерно 13 тыс. грн). Цена билетов на выступления финалистов стартовала от £80 (3,5 тыс. грн). Самые дорогие билеты стоили £380 (17 тыс. грн).

Журналисты отметили, что из-за большого количества желающих сайт по продаже билетов на некоторое время перестал работать.

"Спрос был очень высоким", – прокомментировали организаторы мероприятия продажу билетов.

Контекст:

Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

24 февраля стало известно, что правительство Великобритании выделит 3 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, чтобы они смогли посетить конкурс "Евровидение 2023", посвященный Украине.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Великобритания, конкурс, Ливерпуль, шоу, цена, продажа, финал, Евровидение 2023
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