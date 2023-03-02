Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов

Стоимость билетов на полуфиналы составляет от £30 (около 1,3 тыс. грн) до £290 (примерно 13 тыс. грн). Цена билетов на выступление финалистов стартует от £80 (3,5 тыс. грн). Самые дорогие билеты стоят £380 (17 тыс. грн).

Приобрести билеты можно будет только на сайте www.ticketmaster.co.uk.

24 февраля стало известно, что правительство Великобритании выделит 3 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, чтобы они смогли посетить международный песенный конкурс "Евровидение 2023" в Ливерпуле, посвященный Украине.