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22 апреля, 2023
 
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"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"

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Руслана: Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене "Евровидения", которое будет происходить от имени Украины и пройдет в Ливерпуле. Я этого не знаю
Руслана: Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене "Евровидения", которое будет происходить от имени Украины и пройдет в Ливерпуле. Я этого не знаю
Фото: ЕРА

Украинская певица, победительница "Евровидения 2004" Руслана 22 апреля в Facebook прокомментировала выбор украинских артистов, которые будут выступать в интервал-актах во время двух финалов и гранд-финала "Евровидения 2023".

В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина. 

Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на "Евровидении 2014" Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница "Детского Евровидения 2022" Злата Дзюнька.

Откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем "Евровидения 2022". 

В параде флагов примут участие победительница "Евровидения 2016" Джамала, финалисты "Евровидения 2021" – группа Go-A, финалистка "Евровидения 2013" Тина Кароль и финалистка "Евровидения 2007" Верка Сердючка, в образе которой выступает украинский шоумен Андрей Данилко.

Украинский режиссер Герман Ненов, который является креативным директором от Украины на "Евровидении 2023", комментируя выбор украинских артистов для выступления, заявил, что "учитывал опыт их успешного выступления на конкурсе "Евровидения" – как минимум попадание в топ-10 от Украины".

"Также невероятно важна была история артиста. Она должна была раскрывать одну из граней портрета Украины", – объяснил Ненов.

Реакция Русланы

По словам Русланы, которая стала первой украинской артисткой, победившей на "Евровидении", ей предложение о выступление от организаторов пока что не поступало. 

"Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене "Евровидения", которое будет происходить от имени Украины и пройдет в Ливерпуле. Я этого не знаю. По состоянию на сегодня у меня нет предложения или официального приглашения от организаторов. На главной сцене "Евровидения" мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах, – написала певица. – Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше и не даю пока никаких комментариев. От меня, к сожалению, мало что зависит в этой ситуации". 

Руслана подчеркнула, что является действующей артисткой, активно занимается волонтерской деятельностью.

Организаторы конкурса на данный момент не комментировали ее заявление. 

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.ua/posts/pfbid0qjVk5X2NbWki8hYJYtZnmuUteF451Pkkir1ESS4bVRiZfGnKKWiMRbzWZ2LJHjzkl

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Руслана Лыжичко, Руслана, Евровидение 2023
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