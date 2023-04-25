"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов

"24 оттенки Анечки Тринчер… Мд-а-а-а, честно, я думала, что после маммопластики вырвать зубы для меня будет, как глазами моргнуть. Но, к сожалению, есть невозможно, смотреть на себя невозможно, такое ощущение, что щеки кто-то постоянно растягивает. От еды кайфа не получаешь, от этого еще больше бесишься. Если бы я знала, что такая реабилитация – никогда бы на это не решилась", – отметила певица.
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Тринчер призналась, что делала операцию по удалению зубов под общим наркозом и показала, как из него выходила.
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В январе 2022 года певица сделала операцию по увеличению груди.
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.