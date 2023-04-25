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25 апреля, 2023
 
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"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов

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Тринчер: Мд-а-а-а, честно, я думала, что после маммопластики вырвать зубы для меня будет, как глазами моргнуть
Тринчер: Мд-а-а-а, честно, я думала, что после маммопластики вырвать зубы для меня будет, как глазами моргнуть
Фото: annatrincher_official / Instagram

22-летняя украинская певица Анна Тринчер 24 апреля в Instagram показала снимки, сделанные после стоматологической операции..

"24 оттенки Анечки Тринчер… Мд-а-а-а, честно, я думала, что после маммопластики вырвать зубы для меня будет, как глазами моргнуть. Но, к сожалению, есть невозможно, смотреть на себя невозможно, такое ощущение, что щеки кто-то постоянно растягивает. От еды кайфа не получаешь, от этого еще больше бесишься. Если бы я знала, что такая реабилитация – никогда бы на это не решилась", – отметила певица.

Тринчер призналась, что делала операцию по удалению зубов под общим наркозом и показала, как из него выходила.

Контекст:

В январе 2022 года певица сделала операцию по увеличению груди.

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Анна Тринчер, певица, операция, зубы
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