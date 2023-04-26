  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга

Тринчер надела леопардовый купальник с нижней частью в виде стрингов и показала вид сзади.

Певица в посте обратилась к своему мужу, блогеру Александру Волошину. Она поздравила его с премьерой дуэтной песни "Сонце", записанной вместе с рэпером Хасом.

"Поздравляю вас с такой сильной премьерой!" – написала она.

Тринчер добавила, что также приняла участие в записи этой песни. Ролик она сопроводила отрывком, в котором звучит ее голос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @annatrincher_official

Ролик с новой песней Волошин разместил на своем YouTube-канале.

ВИДЕО

Видео: VOLOSHYN / YouTube