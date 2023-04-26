  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга

Тринчер надела леопардовый купальник с нижней частью в виде стрингов и показала вид сзади.
Певица в посте обратилась к своему мужу, блогеру Александру Волошину. Она поздравила его с премьерой дуэтной песни "Сонце", записанной вместе с рэпером Хасом.
"Поздравляю вас с такой сильной премьерой!" – написала она.
Тринчер добавила, что также приняла участие в записи этой песни. Ролик она сопроводила отрывком, в котором звучит ее голос.
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Ролик с новой песней Волошин разместил на своем YouTube-канале.
Тринчер и Волошин поженились осенью 2022 года.
В 2015 году Тринчер представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место. В 2017 году она прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".