Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину

"За последние 24 часа мне выпала честь встретиться и с президентом, и с первой леди Украины. Это было их решение остаться и возглавить свою страну во время вторжения, которое стало маяком надежды и примером для остального мира", – написал он.
Актер также отметил стойкость и мужество украинского народа.
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В ходе пребывания в Украине Блум также встретился с псом Патроном, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку. Совместные фото с актером опубликованы на странице пса Патрона в Instagram.
Отмечается, что Блум посетил образовательный квест в городе Ирпень, который весной 2022 года был освобожден от российских оккупантов.
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Супруга Блума, британская певица Кэти Перри, разместила на своей странице в Instagram видео, снятое во время встречи актера с Зеленским, и заявила, что гордится своим мужем. Свой пост она также продублировала на украинском языке.
"Так горжусь работой, которую ты делаешь с ЮНИСЕФ, моя любовь. Ты тоже герой в реальной жизни", – написала Перри.
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Блум известен по ролям в лентах "Властелин колец", "Хоббит", "Пираты Карибского моря".
После полномасштабного российского вторжения Блум выступил в поддержку Украины. В марте 2022 года он также встретился с украинскими беженцами в Молдове.
25 марта Блум сообщил, что вновь прибыл в Украину и посетил развивающий центр для детей. 26 марта он встретился с Зеленским. Они обсудили вопросы восстановления Украины, в частности – школьной инфраструктуры.