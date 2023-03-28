Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину

"За последние 24 часа мне выпала честь встретиться и с президентом, и с первой леди Украины. Это было их решение остаться и возглавить свою страну во время вторжения, которое стало маяком надежды и примером для остального мира", – написал он.

Актер также отметил стойкость и мужество украинского народа.

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В ходе пребывания в Украине Блум также встретился с псом Патроном, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку. Совместные фото с актером опубликованы на странице пса Патрона в Instagram.

Отмечается, что Блум посетил образовательный квест в городе Ирпень, который весной 2022 года был освобожден от российских оккупантов.

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Супруга Блума, британская певица Кэти Перри, разместила на своей странице в Instagram видео, снятое во время встречи актера с Зеленским, и заявила, что гордится своим мужем. Свой пост она также продублировала на украинском языке.

"Так горжусь работой, которую ты делаешь с ЮНИСЕФ, моя любовь. Ты тоже герой в реальной жизни", – написала Перри.