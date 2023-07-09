В Харьковской области столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, двое пострадали – полиция

ДТП произошло в воскресенье около 8.50 в Изюмском районе вблизи села Волохов Яр. Столкнулись автомобили Renault Mеgane, Fiat Tipo и Mercedes.

"Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получил 38-летний водитель Fiat Tipo. Также травмировался 44-летний водитель Renault Mеgane и его 20-летняя пассажирка", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что пострадавшие – отец и дочь.

Следствие намерено открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.