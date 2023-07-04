Небритый и в мятых брюках. В сети показали, как сейчас выглядит Остап Ступка, который находится под домашним арестом после совершения ДТП

"В эту пятницу", – подписал фото Суханов, вероятно, анонсируя выпуск своей новой авторской передачи с участием Ступки.

Он отключил возможность оставлять комментарии под фото.

Ступка позирует в кадре небритым, в белой рубашке и песочного цвета мятых брюках на фоне здания.

Контекст:

О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили утром 5 апреля. Актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а Ступка задержан правоохранителями. У актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя в крови.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими им в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Вечером 5 апреля Ступке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля Шевченковский суд Киева избрал Ступке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня. Подозреваемого освободили в зале суда. 5 июня суд продлил Ступке домашний арест до 5 июля включительно.

Во время заседания Ступка заявил, что со своей стороны обязуется оказывать "всяческую помощь" потерпевшему, включая выздоровление и лечение в последующей его жизни.

3 июля Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно Ступки, сообщило "Суспільне". Слушания состоятся в ближайшие дни в Голосеевском районном суде.