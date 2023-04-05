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КИЕВ

Полиция объявила подозрение виновнику ДТП в Киеве. СМИ пишут, что это Остап Ступка

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Фото ДТП с участием Ступки опубликовало издание "Телеграф".
Фото ДТП с участием Ступки опубликовало издание "Телеграф".
Фото: telegraf.com.ua

Украинскому актеру Остапу Ступке, родившемуся в 1967 году, сообщили о подозрении за ДТП, которое произошло в Киеве 5 апреля. Это следует из информации, опубликованной столичной полицией в Facebook.

"Полицейские Киева сообщили о подозрении виновнику ДТП в Голосеевском районе [...] вчера вечером. [...] Нетрезвый водитель внедорожника 1967 года рождения совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина 1984 года рождения", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что "пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести, а водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания".

Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0bQ51nCWpcHWaxKAFGtnb6RKQBNR81c5wkvJsCkh3wveVckm2bGAxEkGxpRKhKVQql

В полиции не указали фамилию подозреваемого. По данным "24 канала", это Остап Ступка.

О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили 5 апреля. Известно, что актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а Ступка задержан правоохранителями. У актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. О ДТП также сообщается 5 апреля на странице патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

Ступка в комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.

Контекст:

Остап Ступка – единственный сын народного артиста Украины Богдана Ступки, скончавшегося летом 2012 года после продолжительной болезни.

Богдан Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко. Остап Ступка задействован в постановках этого театра, а также снимается в кино.

Остап Ступка женат в третий раз. Супруга младше артиста на 20 лет. От первого брака у Остапа Ступки есть 36-летний сын Дмитрий и двое детей от второго брака: сын Богдан и дочь Устинья. В третьем браке детей у артиста нет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, ДТП, автомобили, полиция, алкоголь, Остап Ступка, актер, подозрение, травмы, Mitsubishi
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