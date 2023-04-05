Полиция объявила подозрение виновнику ДТП в Киеве. СМИ пишут, что это Остап Ступка

"Полицейские Киева сообщили о подозрении виновнику ДТП в Голосеевском районе [...] вчера вечером. [...] Нетрезвый водитель внедорожника 1967 года рождения совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина 1984 года рождения", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что "пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести, а водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания".

Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

В полиции не указали фамилию подозреваемого. По данным "24 канала", это Остап Ступка.

О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили 5 апреля. Известно, что актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а Ступка задержан правоохранителями. У актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. О ДТП также сообщается 5 апреля на странице патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

Ступка в комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.