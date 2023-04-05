ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек

Ступка в комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о совершенной им аварии Фото: Iryna Trukhachova / Facebook

О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили 5 апреля. Известно, что актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а Ступка задержан правоохранителями. У актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. О ДТП также сообщается 5 апреля на странице патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

Ступка в комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.

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