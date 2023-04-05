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05 апреля, 2023
 
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ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек

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Ступка в комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о совершенной им аварии
Ступка в комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о совершенной им аварии
Фото: Iryna Trukhachova / Facebook

5 апреля на Instagram-странице dtp.kiev.ua были опубликованы фото с места аварии, совершенной украинским актером Остапом Ступкой в состоянии алкогольного опьянения.

О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили 5 апреля. Известно, что актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а Ступка задержан правоохранителями. У актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя. 

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. О ДТП также сообщается 5 апреля на странице патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

Ступка в комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.

Контекст:

Остап Ступка – единственный сын народного артиста Украины Богдана Ступки, скончавшегося летом 2012 года после продолжительной болезни.

Богдан Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко. Остап Ступка задействован в постановках этого театра, а также снимается в кино.

Остап Ступка женат в третий раз. Супруга младше артиста на 20 лет. От первого брака у Остапа Ступки есть 36-летний сын Дмитрий и двое детей от второго брака: сын Богдан и дочь Устинья. В третьем браке детей у артиста нет. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, ДТП, авария, алкоголь, Остап Ступка
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