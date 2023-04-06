Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Заявление актера

Подозреваемого освободили в зале суда. Ступке запрещено покидать дом в период с 22.00 до 6.00. Окончательное решение будет объявлено на заседании 11 апреля.
"То, что случилось, – это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему, что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", – сказал Ступка в суде.
О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили 5 апреля. Известно, что актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а Ступка задержан правоохранителями. У актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя в крови.
Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими им в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
Ступка в первом комментарии журналистам не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.
Вечером 5 апреля Остапу Ступке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.