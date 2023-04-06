Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Заявление актера

Ступке запрещено покидать дом в период с 22.00 до 6.00. Окончательное решение будет объявлено на заседании 11 апреля Фото: suspilne.media

Подозреваемого освободили в зале суда. Ступке запрещено покидать дом в период с 22.00 до 6.00. Окончательное решение будет объявлено на заседании 11 апреля.

"То, что случилось, – это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему, что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", – сказал Ступка в суде.