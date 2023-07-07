Дело о ДТП с кортежем Зеленского, случившемся в 2022 году, закрыто – ГБР

"Во время досудебного расследования проведены необходимые следственные (разыскные) действия и судебные экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия, выводы которых проанализированы, и по результатам 4 июля 2023 года принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления", – говорится в ответе.
Никаких других деталей, в том числе причин ДТП, ГБР не раскрывает.
В ночь на 15 сентября 2022 года пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве.
Легковая машина столкнулась с автомобилем президента и машинами сопровождения. Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали "скорой", Зеленский не пострадал.
ГБР 15 сентября открыло уголовное производство по факту ДТП.