"Слава Україні! Дякуємо! Dziękuję!" Жители Львова заблокировали кортеж Дуды и поблагодарили за помощь Украине. Фото, видео

Об этом сообщило издание Zaxid.net. СМИ отмечает, что львовяне заблокировали кортеж польского лидера.

Канцелярия Дуды опубликовала в Twitter видео и фото общения политика с жителями Львова и назвала это событие спонтанной встречей.

* Lwów. Jeste * my z Wami! * pic.twitter.com/UGw7PVZbyD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

На кадрах, опубликованных канцелярией, слышно, как жители Львова благодарят Дуду, кричат "Слава Україні!", "Дякуємо!", "Dziękuję!" и пожимают руку политику. Одна из женщин, пришедших его поприветствовать, просила о помощи для украинских защитников.

Spontaniczne spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z mieszka * cami Lwowa. Дякую * pic.twitter.com/TXHRJZ3TeB — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

Сайт президента Польши отмечает, что это было завершение визита: Дуда в конце поездки посетил кафедральный собор успения Девы Марии, встретился с представителями польской общины, а потом пообщался с львовянами на улице.

На пресс-конференции после возвращения в Польшу Дуда сказал, что это была благодарность польскому народу, а не ему лично.

"Это была овация для поляков, а не для меня. Это была овация всему нашему обществу за его сердце, за его открытость", – сказал он, отметив, что поляки помогают украинцам, "несмотря на кризис и многочисленные заботы".

"Наши украинские соседи видят это. Это сердечное отношение к президенту Польши, который в их глазах представляет поляков, является – я надеюсь – для всех моих соотечественников очень трогательным выражением этого", – добавил он.