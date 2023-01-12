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"Слава Україні! Дякуємо! Dziękuję!" Жители Львова заблокировали кортеж Дуды и поблагодарили за помощь Украине. Фото, видео

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Дуда пообщался с жителями Львова, завершая визит
Дуда пообщался с жителями Львова, завершая визит
Фото: prezydent.pl

Вечером 11 января сотни жителей Львова вышли на площадь Рынок поприветствовать президента Польши Анджея Дуды, который приезжал в город на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщило издание Zaxid.net. СМИ отмечает, что львовяне заблокировали кортеж польского лидера. 

Канцелярия Дуды опубликовала в Twitter видео и фото общения политика с жителями Львова и назвала это событие спонтанной встречей. 

На кадрах, опубликованных канцелярией, слышно, как жители Львова благодарят Дуду, кричат "Слава Україні!", "Дякуємо!", "Dziękuję!" и пожимают руку политику. Одна из женщин, пришедших его поприветствовать, просила о помощи для украинских защитников.

Сайт президента Польши отмечает, что это было завершение визита: Дуда в конце поездки посетил кафедральный собор успения Девы Марии, встретился с представителями польской общины, а потом пообщался с львовянами на улице. 

На пресс-конференции после возвращения в Польшу Дуда сказал, что это была благодарность польскому народу, а не ему лично.  

"Это была овация для поляков, а не для меня. Это была овация всему нашему обществу за его сердце, за его открытость", – сказал он, отметив, что поляки помогают украинцам, "несмотря на кризис и многочисленные заботы". 

"Наши украинские соседи видят это. Это сердечное отношение к президенту Польши, который в их глазах представляет поляков, является – я надеюсь – для всех моих соотечественников очень трогательным выражением этого", – добавил он.

Контекст:

Зеленский, Дуда и Науседа 11 января провели во Львове встречу лидеров стран "Люблинского треугольника", они подписали совместную декларацию, Дуда объявил, что коалиция партнеров предоставит Украине немецкие танки Leopard, а Науседа сообщил о передаче систем ПВО и зенитных установок.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Польша, помощь, украинцы, Анджей Дуда, пресс-конференция, визит, кортеж, встреча
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