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Зеленский и Дуда во Львове почтили память польских военных на Мемориале орлят и погибших украинцев

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Дуда и Зеленский почтили память павших поляков и украинцев
Дуда и Зеленский почтили память павших поляков и украинцев
Фото: prezydent.pl

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове 11 января посетили Мемориал орлят и захоронения украинских военных. Фото президентов опубликовал секретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох в Twitter.

"На Лычаковском кладбище во Львове президенты Польши и Украины отдали честь львовским орлятам. Они также почтили украинцев, погибших в боях за Львов в 1918 году, и посетили часть кладбища, где похоронены украинские военные, погибшие в войне с Россией", – подписал фото Кумох.

Также канцелярия Дуды опубликовала видео церемонии.

Контекст:

Мемориал "Кладбище орлят" (на польском он называется "Кладбище защитников Львова") был построен в 1926–1939 годах, сообщал Zaxid.net. Там похоронены участники боев против ЗУНР (поляки, которых называли "Львовскими орлятами") и большевиков в начале прошлого века. Там захоронены в том числе украинцы.

Львы установлены у арки при входе на кладбище с южной стороны. У одного из них на щите была надпись на польском Zawsze wierny ("Всегда верный"), у второго – Tobie Polsko ("Тебе, Польша"). На одном из щитов был изображен герб Польши, на другом – герб Львова. В 70-х годах прошлого века советская власть демонтировала львов. Сейчас на обоих щитах изображен герб Львова.

Львов вернули на прежнее место только в 2015 году, после визита в Украину президента Польши Анджея Дуды. Как отмечает "Историческая правда", это сделали по инициативе министерства культуры Польши без согласования с украинской властью, из-за чего произошел скандал. Скульптуры оставили, но закрыли их деревянными щитами.

20 мая 2022 года, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, мэрия Львова сообщила, что скульптуры раскрыли и готовят к реставрации. "Эта война показала, кто друг, а кто враг. Пусть эти львы на польских военных захоронениях во Львове, которые в свое время были объектом спора и стояли закрытыми, станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые несправедливости", – написал городской голова Львова Андрей Садовый.

Теги: Львов, Польша, памятник, Владимир Зеленский, кладбище, Анджей Дуда, церемония
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