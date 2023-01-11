Зеленский во Львове провел совещание об укреплении северных границ и безопасности Ровенской АЭС – ОП

Зеленскому доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе и уровне обеспечения армии и пограничников в соседних с Беларусью областях страны. Он подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальной работе экономики в этих регионов.

"Понимаем, что, кроме мощных заявлений, мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях. Нравственное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", – сказал он.

На координационном совете также шла речь об обеспечении безопасной работы Ровенской атомной электростанции, говорится в сообщении.

О поездке во Львов Зеленский днем сообщил в Тelegram. Визит начался с того, что он с руководством ОП и региональными властями возложил цветы на могилы погибших украинских защитников на Марсовом поле Лычаковского кладбища.