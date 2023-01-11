Зеленский приехал во Львов. Видео

По его словам, поездка началась "с самого важного – памяти украинских воинов". На видео, размещенном президентом, он участвует в возложении цветов на месте захоронения погибших защитников Украины.

Зеленского сопровождают глава Офиса президента Андрей Ермак, городской голова Львова Андрей Садовый, заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, глава областной военной администрации Максим Марченко.



