Синегубов заявил, что в Харькове нет ни одного школьного укрытия, которое соответсвует нормам

В конце июня СНБО признал неудовлетворительной готовность укрытий в ряде населенных пунктов, в том числе – в Харькове Фото: ЕРА

По его словам, на данный момент подавляющее большинство учебных заведений готово только к онлайн работе.

"Если брать город Харьков, то это будет в большинстве случаев, на 90%, онлайн-образование, потому что я не знаю такой школы в городе Харькове, где есть именно защитное сооружение, которое соответствует этим нормам. Их нет просто. Поэтому это сигнал именно для органов местного самоуправления работать над тем, чтобы этих защитных сооружений появлялись еще больше и больше", – сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что оборудование бомбоубежищ остается обязанностью собственников учебных заведений

"Независимо от формы собственности – это или частные, или коммунальные, или государственные учреждения, – все должны четко понимать, что необходимость обустройства защитных сооружений в образовательном учреждении – это их обязанность. По-другому не будет", - сказал руководитель ОВА.

Решение о разрешении вернуться к офлайн обучение принималось также потому, что количество ракетных ударов России по региону уменьшилось, отметил глава ОВА.

"У нас основная угроза – ракеты С-300. Учитывая дальность, учитывая линию фронта, которая у нас идет, мы оттуда и исходим: какие именно учебные заведения могут принимать решения по офлайн-образованию", – сказал он.

7 июля Синегубов сообщил в Telegram, что областной Совет обороны разрешил офлайн-занятия в учебных заведениях региона. Решение касается дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с укрытиями есть по сей стране, и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс".

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня, неудовлетворительной признана работа по обеспечению готовности укрытий гражданской защиты в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.