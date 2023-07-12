ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов заявил, что в Харькове нет ни одного школьного укрытия, которое соответсвует нормам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В конце июня СНБО признал неудовлетворительной готовность укрытий в ряде населенных пунктов, в том числе в Харькове
В конце июня СНБО признал неудовлетворительной готовность укрытий в ряде населенных пунктов, в том числе – в Харькове
Фото: ЕРА

Разрешение Совета обороны Харьковской области на возвращение к очному обучению – это сигнал обустраивать там укрытия. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил 12 июля на брифинге, сообщает "Суспільне".

По его словам, на данный момент подавляющее большинство учебных заведений готово только к онлайн работе.

"Если брать город Харьков, то это будет в большинстве случаев, на 90%, онлайн-образование, потому что я не знаю такой школы в городе Харькове, где есть именно защитное сооружение, которое соответствует этим нормам. Их нет просто. Поэтому это сигнал именно для органов местного самоуправления работать над тем, чтобы этих защитных сооружений появлялись еще больше и больше", – сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что оборудование бомбоубежищ остается обязанностью собственников учебных заведений

"Независимо от формы собственности – это или частные, или коммунальные, или государственные учреждения, – все должны четко понимать, что необходимость обустройства защитных сооружений в образовательном учреждении – это их обязанность. По-другому не будет", - сказал руководитель ОВА.

Решение о разрешении  вернуться к офлайн обучение принималось также потому, что количество ракетных ударов России по региону уменьшилось, отметил глава ОВА. 

"У нас основная угроза – ракеты С-300. Учитывая дальность, учитывая линию фронта, которая у нас идет, мы оттуда и исходим: какие именно учебные заведения могут принимать решения по офлайн-образованию", – сказал он.

7 июля  Синегубов сообщил в Telegram, что областной Совет обороны разрешил офлайн-занятия в учебных заведениях региона. Решение касается дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с укрытиями есть по сей стране, и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс". 

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня, неудовлетворительной признана работа по обеспечению готовности укрытий гражданской защиты в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: Харьков, образование, бомбоубежище, Харьковская область, война России против Украины, школы, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Галина ГРИШИНА
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Как спасти капусту от вредителя. Названы эффективные препараты от капустной совки
Как спасти капусту от вредителя. Названы эффективные препараты от капустной совки
Ратаковски снялась на фоне лавандового поля. Фото в топе и шортах
Ратаковски снялась на фоне лавандового поля. Фото в топе и шортах
Галина ГРИШИНА
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото
Галина ГРИШИНА
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (119782)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (71310)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (64947)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (53708)
5
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (39675)
6
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (39498)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (35381)
8
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (32249)
 
 
 
 