Россияне применили в Харьковской области управляемую авиабомбу, в результате удара ранен мирный житель – ОВА

"В результате удара управляемой авиабомбой по селу Кучеривка Купянского района повреждены четыре частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – отметил Синегубов.

В селе Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения с семенами подсолнечника.

В селе Хатнее Купянского района в результате атаки противника повреждено здание клуба.

"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 73 взрывоопасных предмета", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.