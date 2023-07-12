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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне применили в Харьковской области управляемую авиабомбу, в результате удара ранен мирный житель – ОВА

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Оккупанты ежедневно атакуют Харьковскую область
Оккупанты ежедневно атакуют Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области. Об этом в Telegram 12 июля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате удара управляемой авиабомбой по селу Кучеривка Купянского района повреждены четыре частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – отметил Синегубов.

В селе Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения с семенами подсолнечника.

В селе Хатнее Купянского района в результате атаки противника повреждено здание клуба.

"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 73 взрывоопасных предмета", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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