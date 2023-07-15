Россияне обстреляли село в Харьковской области, один мужчина погиб, еще один получил ранения – ОВА

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области. Только что россияне обстреляли село Колодезное Купянского района", – написал глава ОВА.

По его данным, в результате вражеской атаки погиб 33-летний мужчина. Еще один мирный житель получил ранения.

Сейчас на месте прилета работают экстренные службы.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.