В суд передали обвинительный акт по делу экс-начальника СБУ в Харьковской области. Ему грозит пожизненное заключение – ГБР

Дудина обвиняют в госизмене и саботаже работы по противодействию врагу Фото: ssu.gov.ua

Досудебное расследование дела было завершено в марте, с тех пор длилось ознакомление стороны защиты с материалами, говорится в релизе. Защита пыталась затянуть процесс ознакомления, но Офис генпрокурора ограничил адвокатов и предпринял меры, чтобы не допустить нарушения "разумных сроков досудебного расследования", отметили в ГБР.

По данным бюро, защита, затягивая ознакомление с материалами, хотела, чтобы процессуальные сроки были нарушены и подозреваемый таким образом избежал ответственности.

Имя фигуранта в релизе не упоминается, но обстоятельства дела указывают на то, что речь про Романа Дудина, который был главой Харьковского управления СБУ в 2020–2022 годах.

Следствие считает, что Дудин знал о высокой вероятности начала полномасштабной войны, но вместо организации работы по противодействию врагу занялся саботажем.

"Считая, что наступление будет успешным, и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями России, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, нанесшей ущерб обороноспособности и государственной безопасности. В частности, он организовал попытку отстранения председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации [Олега Синегубова] от выполнения возложенных на него обязанностей. Целью этого акта были воспрепятствование осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения и попытки захватить государственную власть в регионе", – говорится в релизе.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в начале полномасштабного вторжения РФ Дудин фактически "захватил власть". По словам главы ОВА, 24 февраля Дудин пытался захватить власть, а когда это не удалось сделать – покинул Харьков, и в ночь на 25 февраля оказалось, что здание областного управления СБУ, где хранился боекомплект, отставлено открытым.

ГБР считает, что Дудин умышленно создал условия для сдачи оккупантам оружия, боевых запасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих, которые хранились в здании СБУ.

"К тому же, в условиях военного положения он самовольно оставил место несения службы без уважительных причин. Бывший руководитель УСБУ в Харьковской области обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение", – добавили в ГБР.