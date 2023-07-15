Полиция Харьковской области начала вносить в базу Интерпола коллаборантов, которые на Западе могут притвориться беженцами

По его словам, Харьковская область первой начала испытывать схему, которая помешает предателям "осесть" в цивилизованных странах.

"Не все, кто бежал с наших освобожденных территорий, побежали к любимым "скрепам" и "русскому миру". Есть множество случаев, когда вчерашние фанаты РФ и ее армии скрываются именно в Евросоюзе. Да еще и прикрываются тем, что они – украинцы, пострадали от войны и нуждаются в убежище", – написал Болвинов.

Харьковские правоохранители, добавляя коллаборантов в базу, сообщают зарубежным коллегам, что эти люди – не жертвы войны или политические беженцы, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине.

Болвинов отметил, что в базу Интерпола внесены данные 25 таких беглецов, и призвал сообщать полиции информацию о пособниках российских оккупантов.