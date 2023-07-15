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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция Харьковской области начала вносить в базу Интерпола коллаборантов, которые на Западе могут притвориться беженцами

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Интерпол получил данные уже на 25 украинских коллаборантов Болвинов
Интерпол получил данные уже на 25 украинских коллаборантов – Болвинов
Фото: INTERPOL HQ / Facebook

Украина начала вносить в международную базу Интерпола пособников российских оккупантов. Об этом руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал 14 июля в Facebook.

По его словам, Харьковская область первой начала испытывать схему, которая помешает предателям "осесть" в цивилизованных странах.

"Не все, кто бежал с наших освобожденных территорий, побежали к любимым "скрепам" и "русскому миру". Есть множество случаев, когда вчерашние фанаты РФ и ее армии скрываются именно в Евросоюзе. Да еще и прикрываются тем, что они – украинцы, пострадали от войны и нуждаются в убежище", – написал Болвинов.

Харьковские правоохранители, добавляя коллаборантов в базу, сообщают зарубежным коллегам, что эти люди – не жертвы войны или политические беженцы, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине.

Болвинов отметил, что в базу Интерпола внесены данные 25 таких беглецов, и призвал сообщать полиции информацию о пособниках российских оккупантов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Kg7TNmu92GUo7Md2ZKZqPobq91sxhe8jS6JX3qDnWKHscMCjLBWSVUD6oDVQZeG4l&id=100002276907245

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 5 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 17 101 преступление против национальной безопасности, из них 5752 – коллаборационизм.

Теги: полиция, Интерпол, Харьковская область, война России против Украины, Евросоюз, российские оккупанты, коллаборационизм, Сергей Болвинов
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