Оккупанты ночью выпустили по Харькову четыре ракеты С-300, две взорались в воздухе – Синегубов

Войска страны-агрессора РФ запустили ракеты около 1.30 с территории Белгородской области России.

"Две ракеты взорвались в воздухе, две другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова. В четырехэтажном доме выбиты окна", – сообщил он.

Синегубов отметил, что пострадавших нет.

Ранее о ночных взрывах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.