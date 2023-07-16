Оккупанты ночью обстреляли Харьков – мэр

"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет", – заявил он.

По словам мэра, специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обследуют территорию, где были нанесены другие удары.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", – добавил он.