Оккупанты ночью обстреляли Харьков – мэр

"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет", – заявил он.
По словам мэра, специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обследуют территорию, где были нанесены другие удары.
"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", – добавил он.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.