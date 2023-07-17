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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из приграничного района Харьковской области власти принудительно эвакуируют почти 200 детей

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Обстрелы Чугуевского района происходят ежедневно, заявил глава ОВА
Обстрелы Чугуевского района происходят ежедневно, заявил глава ОВА
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В девяти населенных пунктах Чугуевского района Харьковской области объявлена принудительная эвакуация детей. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил 17 июля в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, решение касается мест, которые находятся под постоянным обстрелом российских оккупантов. По данным ОВА, выехать должны почти 200 детей.

"На совете обороны области мы приняли решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района. Мы должны вывезти 194 ребенка. Предварительно, это будет [выезд] в Харьков, а дальше мы будет их опрашивать, куда лучше", – сказал он.

Синегубов рассказал, что люди выезжают неохотно, ОВА приходится вести разъяснительную работу. Жертвы, раненые и разрушения в указанном районе фиксируются ежедневно. Глава ОВА отметил, что в Чугуевском районе армия РФ ведет обстрелы не только из зенитно-ракетных комплексов С-300, как по Харькову, но и использует авиацию, артиллерию и танки.

Позже в пресс-службе ОВА уточнили перечень населенных пунктов, которых касается решение о принудительной эвакуации детей, пишет "Суспільне". Это Волчанск, Варваровка, Красный Яр, Николаевка, Волчанские Хутора, Волоховка, Караичное, Охримовка и Малая Волчья.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: Харьковская область, эвакуация, Чугуев, Харьковская ОГА, дети, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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