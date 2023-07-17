Из приграничного района Харьковской области власти принудительно эвакуируют почти 200 детей

По его словам, решение касается мест, которые находятся под постоянным обстрелом российских оккупантов. По данным ОВА, выехать должны почти 200 детей.

"На совете обороны области мы приняли решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района. Мы должны вывезти 194 ребенка. Предварительно, это будет [выезд] в Харьков, а дальше мы будет их опрашивать, куда лучше", – сказал он.

Синегубов рассказал, что люди выезжают неохотно, ОВА приходится вести разъяснительную работу. Жертвы, раненые и разрушения в указанном районе фиксируются ежедневно. Глава ОВА отметил, что в Чугуевском районе армия РФ ведет обстрелы не только из зенитно-ракетных комплексов С-300, как по Харькову, но и использует авиацию, артиллерию и танки.

Позже в пресс-службе ОВА уточнили перечень населенных пунктов, которых касается решение о принудительной эвакуации детей, пишет "Суспільне". Это Волчанск, Варваровка, Красный Яр, Николаевка, Волчанские Хутора, Волоховка, Караичное, Охримовка и Малая Волчья.