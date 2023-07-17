В результате российских обстрелов за сутки есть раненые в Харькове и Волчанске – ОВА

По его данным, Харьков подвергся обстрелам около 19.00 и 22.00 воскресенья, 16 июля.

"Одна из ракет взорвалась в воздухе над территорией РФ, в городе зафиксировано четыре попадания на территории предприятия в Основянском районе. К сожалению, погиб гражданский. Трое мужчин 41, 30 и 33 лет получили ранения и были госпитализированы, их состояние среднее. Гражданский 56 лет получил помощь на месте", – написал Синегубов.

Россияне били ракетами С-300 по Харькову и в предыдущую ночь, с 15-го на 16 июля. Тогда обошлось без пострадавших.

Около 17.15 в Немышлянском районе Харькова двое гражданских (21 и 22 лет) пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В результате взрыва оба получили ранения и были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Кроме того, 16 июля в результате минометных обстрелов в Благодатовке были повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль, а в Одноробовке – пять частных домов.

Утром 17 июля российские оккупанты обстреляли Волчанск, сообщил Синегубов.

"Предварительно, один гражданский получил ранения. На место выехали экстренные службы", – написал он.