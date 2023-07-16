Российская атака по Харькову. Известно о первом погибшем

По данным следствия, 16 июля примерно в 18.50 российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова.

Предварительно, удар нанесли двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Известно об одном погибшем и трех раненых – все работники промышленного предприятия.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.