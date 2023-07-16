В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. В ОВА заявили об атаке оккупантов

Харьков второй раз за сутки был атакован российскими ракетами Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook (иллюстративное)

"Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал Синегубов.

Как сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов, предварительно попадание зафиксировано в Основянском районе. Он отметил, что это уже вторая атака на город за сутки.

О серии взрывов в Харькове сообщало также "Суспільне" в Telegram.

Воздушная тревога на момент удара по Харькову была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В период с 19.03 по 19.08 она была отменена во всех областях, кроме Харьковской (где была объявлена раньше всех – в 18.53), Донецкой и Луганской.