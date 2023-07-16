В Харькове четыре человека пострадали в результате российского удара, возник пожар – ОВА

"Оккупанты нанесли удары по Основянскому району Харькова. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий", – написал Синегубов.

Глава ОВА призвал горожан не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги, предупредив, что опасность повторных ракетных ударов оккупантов не миновала.

Об ударе по Харькову вечером 16 июля Синегубов сообщил в 18.58.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.