Украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Авдеевки, продолжают наступление на юге – Генштаб ВСУ

В частности, на бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области.
Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск на марьинском направлении в районах Марьинки и Красногоровки.
"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области", – отметили в Генштабе.
На лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и совершают меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в Генштабе.
На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.
На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.