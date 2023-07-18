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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Авдеевки, продолжают наступление на юге – Генштаб ВСУ

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За сутки на фронте зафиксировано 36 боевых столкновений
За сутки на фронте зафиксировано 36 боевых столкновений
Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Facebook

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, за прошедшие сутки произошло 36 боев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 июля.

В частности, на бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные отразили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области.

Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск на марьинском направлении в районах Марьинки и Красногоровки.

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области", – отметили в Генштабе. 

На лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и совершают меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в Генштабе. 

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений. 

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Теги: Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, война России против Украины, контрнаступление
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