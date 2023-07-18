Украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Авдеевки, продолжают наступление на юге – Генштаб ВСУ

За сутки на фронте зафиксировано 36 боевых столкновений Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Facebook

В частности, на бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные отразили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области.

Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск на марьинском направлении в районах Марьинки и Красногоровки.

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области", – отметили в Генштабе.

На лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и совершают меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в Генштабе.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.