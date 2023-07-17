Силы обороны Украины заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута – Маляр

"Почему так происходит? Потому что после поражения в Киеве Кремль поставил своим военным задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь наши силы туда", – пояснила она.

Сейчас, по словам, Маляр, именно такая ситуация. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал сегодня, что войска РФ поставили цель разгромить украинские силы в районе Купянска. По информации украинских военных, в этом районе находится около 100 тыс. оккупантов.

"Россияне запаниковали от нашего продвижения на бахмутском направлении. Потому что оно, хотя и постепенное, но ежедневное, и почти все господствующие высоты вокруг города мы заняли, – пояснила Маляр. – Поэтому ситуация предсказуема. Враг двинулся на отвлекающее купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои. Наши штабы работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию. Наши бойцы мужественно одолевают эти обстоятельства и уничтожают врага".