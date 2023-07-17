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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута – Маляр

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Маляр: Россияне запаниковали от нашего продвижения на бахмутском направлении
Маляр: Россияне запаниковали от нашего продвижения на бахмутском направлении
Фото: Ганна Маляр / Telegram

Российские оккупационные войска с января 2023 года постоянно наступают на четырех направлениях на востоке Украины – авдеевском, лиманском, бахмутском и марьинском – и время от времени, в зависимости от оперативной обстановки, начинают движение еще на трех – купянском, шахтерском и сватовском. Об этом замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала в Telegram 17 июля.

"Почему так происходит? Потому что после поражения в Киеве Кремль поставил своим военным задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь наши силы туда", – пояснила она. 

Сейчас, по словам, Маляр, именно такая ситуация. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал сегодня, что войска РФ поставили цель разгромить украинские силы в районе Купянска. По информации украинских военных, в этом районе находится около 100 тыс. оккупантов

"Россияне запаниковали от нашего продвижения на бахмутском направлении. Потому что оно, хотя и постепенное, но ежедневное, и почти все господствующие высоты вокруг города мы заняли, – пояснила Маляр. – Поэтому ситуация предсказуема. Враг двинулся на отвлекающее купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои. Наши штабы работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию. Наши бойцы мужественно одолевают эти обстоятельства и уничтожают врага".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оборона, Сватово, Купянск, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, контрнаступление
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