Украина с начала контрнаступления освободила 210 км² – Минобороны

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий освобождено почти 18 км². В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 км²", – написала она.
Маляр уточнила, что на бахмутском направлении за прошедшую неделю освобождена территория 7 км². Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 км². Она почеркнула, что на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области в течение прошлой недели украинские военные продвигались ежедневно.
На юге страны (мелитопольское и бердянское направление), по данным Маляр, освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 км².
"В целом продвижение с момента наступления на юге составляет 9,25 км, освобожденная площадь – 179,5 км²", – отметила она.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.