Украина с начала контрнаступления освободила 210 км² – Минобороны

По данным Маляр, этим летом украинские военные уже освободили 179,5 км² на юге и 31 км² возле Бахмута Фото: EPA

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий освобождено почти 18 км². В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 км²", – написала она.

Маляр уточнила, что на бахмутском направлении за прошедшую неделю освобождена территория 7 км². Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 км². Она почеркнула, что на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области в течение прошлой недели украинские военные продвигались ежедневно.

На юге страны (мелитопольское и бердянское направление), по данным Маляр, освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 км².

"В целом продвижение с момента наступления на юге составляет 9,25 км, освобожденная площадь – 179,5 км²", – отметила она.



