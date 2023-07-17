Украинские военные отбили все вражеские атаки возле Бахмута, продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб ВСУ

Украинские военные держат оборону на ряде направлений, на некоторых продвигаются вперед Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Оккупанты на всех направлениях фронта наносят авиаудары, обстреливают населенные пункты из артиллерии и минометов.

На купянском направлении украинские воины держат оборону, оккупанты безуспешно пытались наступать южнее Масютовки Харьковской области.

На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ивановского. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, успеха не имел", – сообщили в Генштабе.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник совершил неудачные попытки восстановления утраченного положения.

На запорожском и херсонском направлениях россияне сосредоточились на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.

"В то же время силы обороны Украины продолжают наступательные операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в сводке.



