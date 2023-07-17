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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили все вражеские атаки возле Бахмута, продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб ВСУ

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Украинские военные держат оборону на ряде направлений, на некоторых продвигаются вперед
Украинские военные держат оборону на ряде направлений, на некоторых продвигаются вперед
Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 июля.

Оккупанты на всех направлениях фронта наносят авиаудары, обстреливают населенные пункты из артиллерии и минометов. 

На купянском направлении украинские воины держат оборону, оккупанты безуспешно пытались наступать южнее Масютовки Харьковской области. 

На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. 

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ивановского. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, успеха не имел", – сообщили в Генштабе.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. 

На шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник совершил неудачные попытки восстановления утраченного положения. 

На запорожском и херсонском направлениях россияне сосредоточились на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. 

"В то же время силы обороны Украины продолжают наступательные операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в сводке.

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям

После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

Теги: Генштаб ВСУ, Марьинка, война России против Украины, Курдюмовка, Бахмут, контрнаступление
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