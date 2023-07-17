Украинские военные отбили все вражеские атаки возле Бахмута, продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб ВСУ

Оккупанты на всех направлениях фронта наносят авиаудары, обстреливают населенные пункты из артиллерии и минометов.
На купянском направлении украинские воины держат оборону, оккупанты безуспешно пытались наступать южнее Масютовки Харьковской области.
На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области.
"На бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ивановского. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, успеха не имел", – сообщили в Генштабе.
На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
На шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник совершил неудачные попытки восстановления утраченного положения.
На запорожском и херсонском направлениях россияне сосредоточились на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.
"В то же время силы обороны Украины продолжают наступательные операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в сводке.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.