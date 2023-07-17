Быстро потерять Бахмут – верх позора для оккупантов. Россияне сопротивляются, но инициатива уже несколько недель у ВСУ – Череватый

"На бахмутском направлении украинские силы твердо держат инициативу несколько недель подряд. Мы ежедневно освобождаем сотни метров, а каждую неделю километры. Хоть это и не десятки [километров], но это освобожденная наша земля", – отметил Череватый.
Спикер подчеркнул, что последние сутки на этом направлении были очень напряженными: оккупанты 451 раз обстреляли позиции сил обороны Украины, произошло 16 боестолкновений.
По его словам, россияне применяют под Бахмутом Донецкой области все возможные оборонительные мероприятия, включая возведение инженерно-заградительных сооружений и мощные артиллерийские удары.
"Враг пытается использовать все элементы обороны. Лучшие подразделения стягивает в Бахмут, усиленно окапывается, чем четко маркирует свое желание максимально удержать город, так же как перед этим бездумно старался взять всеми силами", – сказал Череватый.
Он пояснил, что Бахмут имеет для россиян важное пропагандистское значение.
"Ведь за него столько положили личного состава и техники. Поэтому быстро потерять город-символ для них было бы верхом позора", – считает спикер.
По его данным, со стороны РФ на бахмутском направлении воюют подразделение армейского резерва БАРС, "Шторм Z", спецназ и подразделения и воздушно-десантных войск.
Череватый подчеркнул, что украинские силы тщательно готовятся к контрнаступательным действиям на бахмутском направлении, чтобы до минимума снизить потери.
"Проводили слаживание боевых подразделений и штурмовых групп, проводили их обучение и дообучение, в том числе как проходить инженерные заграждения врага, включая минные поля. Максимально учитывается все для того, чтобы уберечь личный состав от артиллерийского огня", – сказал он.
Спикер констатировал, что в результате "наши потери на порядок меньше, чем у врага". В то же время оккупантам, указал Череватый, требуется постоянное обновление личного состава, который несет большие потери, чтобы "сохранить динамику" под Бахмутом. Кроме того, рассказал он, оккупанты пытаются перехватить инициативу на лимано-купянском направлении.
Спикер подчеркнул, что личный состав – это "головная боль для России", поскольку оккупанты пытаются сформировать резервы, не объявляя в РФ общую мобилизацию, опасаясь ее последствий.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
Украина близка к крупному успеху на фронте, заявили в разведке Эстонии 14 июля.