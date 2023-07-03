На лимано-купянском направлении сосредоточено 120 тыс. солдат РФ, появились роты "Шторм Z" – силы обороны

За сутки было 595 обстрелов, восемь штурмов позиций сил обороны, 16 авианалетов. В ходе отбития штурмов было уничтожено 57 оккупантов, 78 получили ранения, трое взяты в плен. Также уничтожены вражеский танк Т-72, две БМП, БТР-80, гаубица Д-30 и полевой склад с боеприпасами, рассказал Череватый.

"Там собрана мощная группировка, более 120 тыс. вражеских войск. Это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска. Из того, что нового появилось, – это штурмовые роты "Шторм Z", которые набираются при их военкоматах из людей, у которых есть проблемы с криминалом", – рассказал Череватый.

По его словам, эти штурмовые роты отличаются от ЧВК "Вагнер" прежде всего тем, что у них нет такой "кровавой" дисциплины. Вагнеровцам угрожали физическим уничтожением в случае отступления или невыполнения приказов, попытках сдаться в плен и так далее. В этих ротах такого нет, но криминальный контингент, отметил спикер.

По всей зоне восточной группировки военных сил оккупантов насчитывается более 180 тыс., добавил он. На бахмутском направлении, по данным Череватого, их около 50 тыс.