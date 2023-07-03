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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На лимано-купянском направлении сосредоточено 120 тыс. солдат РФ, появились роты "Шторм Z" – силы обороны

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Череватый рассказал о ситуации на восточном фронте
Череватый рассказал о ситуации на восточном фронте
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Лимано-купянское направление остается "лидером" по тому, как оккупанты обстреливают украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии. Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона 3 июля, который транслировал телеканал "Рада".

За сутки было 595 обстрелов, восемь штурмов позиций сил обороны, 16 авианалетов. В ходе отбития штурмов было уничтожено 57 оккупантов, 78 получили ранения, трое взяты в плен. Также уничтожены вражеский танк Т-72, две БМП, БТР-80, гаубица Д-30 и полевой склад с боеприпасами, рассказал Череватый.

"Там собрана мощная группировка, более 120 тыс. вражеских войск. Это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска. Из того, что нового появилось, – это штурмовые роты "Шторм Z", которые набираются при их военкоматах из людей, у которых есть проблемы с криминалом", – рассказал Череватый.

По его словам, эти штурмовые роты отличаются от ЧВК "Вагнер" прежде всего тем, что у них нет такой "кровавой" дисциплины. Вагнеровцам угрожали физическим уничтожением в случае отступления или невыполнения приказов, попытках сдаться в плен и так далее. В этих ротах такого нет, но криминальный контингент, отметил спикер.

По всей зоне восточной группировки военных сил оккупантов насчитывается более 180 тыс., добавил он. На бахмутском направлении, по данным Череватого, их около 50 тыс.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

3 июля войска страны-агрессора РФ сосредоточили основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, сообщил Генштаб ВСУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Череватый
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