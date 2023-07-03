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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Имитируют бурную деятельность". ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, силы обороны их зачищают

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Оккупанты во время отступления из Херсона подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, отмечали ВСУ
Оккупанты во время отступления из Херсона подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, отмечали ВСУ
Фото: МОСТ / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, который до подрыва в ноябре 2022 года соединял Херсон с левым берегом реки Днепр. Об этом 3 июля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и сымитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на запорожском и восточном направлениях", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты оказывают мощное сопротивление – пытаются увеличить количество обстрелов.

"За минувшие сутки – за световой день [было] почти 50 обстрелов, а ночью – около 40… Также [враг] снова применяет авиацию – управляемые авиабомбы, за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон", – отметила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Гуменюк, комментируя ситуацию возле Антоновского моста, сообщила накануне, 2 июля, что там продолжается мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейной борьбе.

"Чтобы была нормально сделанная боевая работа, нам нужна информационная тишина", – подчеркнула она.

Контекст:

Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект. 

В британской разведке считают, что этот мост был ключевой уязвимостью для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия могла снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

12 ноября 2022 года оккупанты во время отступления подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, сообщал пресс-центр оперативного командования "Юг".

1 июля 2023 года минобороны Великобритании в разведывательном обзоре заявило, что на левом берегу Днепра с конца июня активизировались бои, в районе вокруг Антоновского моста они наверняка осложнены наводнением, разрушениями и остатками грязи после разрушения Каховской дамбы.

Теги: Херсон, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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