"Имитируют бурную деятельность". ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, силы обороны их зачищают

Оккупанты во время отступления из Херсона подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, отмечали ВСУ Фото: МОСТ / Facebook

"Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и сымитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на запорожском и восточном направлениях", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты оказывают мощное сопротивление – пытаются увеличить количество обстрелов.

"За минувшие сутки – за световой день [было] почти 50 обстрелов, а ночью – около 40… Также [враг] снова применяет авиацию – управляемые авиабомбы, за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон", – отметила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Гуменюк, комментируя ситуацию возле Антоновского моста, сообщила накануне, 2 июля, что там продолжается мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейной борьбе.

"Чтобы была нормально сделанная боевая работа, нам нужна информационная тишина", – подчеркнула она.