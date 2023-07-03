ВСУ рассказали, как морпехи из ПТРК Javelin сожгли российский вертолет "Аллигатор" на бердянском направлении

"На бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК Javelin сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на утро 3 июля, оккупанты с начала полномасштабной войны потеряли в Украине 309 вертолетов (один – за последние сутки).

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

В Минобороны Украины рассказали 3 июля, что силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге страны. В частности, украинские войска продвигаются на бахмутском направлении, а также ведут наступательные операции на мелитопольском и бердянском направлениях, где имеют успех, подчеркнули в ведомстве.