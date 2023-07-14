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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина близка к крупному успеху на фронте – глава разведки Эстонии

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Глава эстонской разведки считает, что "в какой-то момент" действия украинских защитников должны привести к крупному успеху
Глава эстонской разведки считает, что "в какой-то момент" действия украинских защитников должны привести к крупному успеху
Фото: ЕРА

Действия сил обороны Украины в ходе контрнаступления и признаки того, что у оккупантов есть "затруднения", свидетельствуют о том, что Украина близка к крупному успеху на фронте, считает глава разведцентра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг. Об этом он заявил на пресс-конференции в министерстве обороны 14 июля, сообщает ERR.

Он рассказал об уничтожении украинскими защитниками командных пунктов и логистических центров российских оккупантов точечными ударами, успехах сил обороны под Бахмутом Донецкой области, о том, что согласно заявлениям в РФ, у оккупантов исчерпываются резервы. 

"Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху", – подчеркнул Гросберг. 

Глава эстонской разведки говорил о тактике украинских военных и отметил, что украинские военные могут контролировать дороги, ведущие к Бахмуту. Снабжение оккупантов осложнено, а покинуть город они не могут, отметил он, подчеркнув, что это сказывается на мотивации россиян. 

"В какой-то момент это должно привести к более крупному успеху", – добавил он. 

Кроме того, с весны в районе Бахмута расположены воздушно-десантные войска РФ, они несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв, рассказал Гросберг. 

Он также обратил внимание на отстранение командующего 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Ивана Попова, причиной которого, по словам самого Попова, стали его критика в адрес командования и заявления о том, что оккупанты массово гибнут на фронте. 

По словам Гросберга, это говорит о том, что "резервы Российской Федерации иссякают, поскольку подразделения не ротируются".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Эстония, разведка, война России против Украины, деоккупация
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