Украина близка к крупному успеху на фронте – глава разведки Эстонии

Глава эстонской разведки считает, что "в какой-то момент" действия украинских защитников должны привести к крупному успеху Фото: ЕРА

Он рассказал об уничтожении украинскими защитниками командных пунктов и логистических центров российских оккупантов точечными ударами, успехах сил обороны под Бахмутом Донецкой области, о том, что согласно заявлениям в РФ, у оккупантов исчерпываются резервы.

"Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху", – подчеркнул Гросберг.

Глава эстонской разведки говорил о тактике украинских военных и отметил, что украинские военные могут контролировать дороги, ведущие к Бахмуту. Снабжение оккупантов осложнено, а покинуть город они не могут, отметил он, подчеркнув, что это сказывается на мотивации россиян.

"В какой-то момент это должно привести к более крупному успеху", – добавил он.

Кроме того, с весны в районе Бахмута расположены воздушно-десантные войска РФ, они несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв, рассказал Гросберг.

Он также обратил внимание на отстранение командующего 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Ивана Попова, причиной которого, по словам самого Попова, стали его критика в адрес командования и заявления о том, что оккупанты массово гибнут на фронте.

По словам Гросберга, это говорит о том, что "резервы Российской Федерации иссякают, поскольку подразделения не ротируются".