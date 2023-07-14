Украина близка к крупному успеху на фронте – глава разведки Эстонии

Он рассказал об уничтожении украинскими защитниками командных пунктов и логистических центров российских оккупантов точечными ударами, успехах сил обороны под Бахмутом Донецкой области, о том, что согласно заявлениям в РФ, у оккупантов исчерпываются резервы.
"Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху", – подчеркнул Гросберг.
Глава эстонской разведки говорил о тактике украинских военных и отметил, что украинские военные могут контролировать дороги, ведущие к Бахмуту. Снабжение оккупантов осложнено, а покинуть город они не могут, отметил он, подчеркнув, что это сказывается на мотивации россиян.
"В какой-то момент это должно привести к более крупному успеху", – добавил он.
Кроме того, с весны в районе Бахмута расположены воздушно-десантные войска РФ, они несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв, рассказал Гросберг.
Он также обратил внимание на отстранение командующего 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Ивана Попова, причиной которого, по словам самого Попова, стали его критика в адрес командования и заявления о том, что оккупанты массово гибнут на фронте.
По словам Гросберга, это говорит о том, что "резервы Российской Федерации иссякают, поскольку подразделения не ротируются".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.