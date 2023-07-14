Буданов: Если вы спрашиваете о Моссаде, который ликвидирует врагов государства, то мы это делали и будем делать. Не нужно ничего создавать, это уже существует

Как отмечает СМИ, перспектива создания шпионского агентства, отправляющего убийц для охоты на врагов Украины, вызывает сравнение с израильским "Моссадом".

Глава украинской разведки не возражает против такой аналогии, написало Reuters.

Буданов отметил в интервью, что "если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что… ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать" – "нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует".

Контекст:

После массовых убийств российскими оккупантами мирных жителей в Буче весной прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что такие трагедии уменьшают шансы урегулировать ситуацию путем переговоров. По его мнению, многие украинцы не будут ждать международного суда над российскими военными преступниками, а "будут ждать ночи и искать их сами".

Такое подразделение, как "Моссад", в Украине уже есть и работает, заявлял в мае 2022 года тогдашний советник главы МВД Украины Антон Геращенко. "Я не завидую очень многим русским, которые пришли сюда убивать людей", – говорил он.

Буданов заявлял в интервью, опубликованном 16 мая 2023 года, что все россияне, причастные к совершению военных преступлений против граждан Украины, "в конечном итоге понесут заслуженную казнь в любой стране мира" – "заслуженной карой за такие деяния может быть только их ликвидация".