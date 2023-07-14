Буданов: Украина полностью проиграла информационную войну в 2014 году. Сейчас россияне проигрывают информационное сражение

По его словам, в наши дни руководитель разведки не может оставаться в тени – "без этого уже не обойтись, и все последующие войны будут выглядеть так, в любой стране мира". Украина здесь "задает тренд", добавил Буданов.
Он рассказал, что в Киеве сделали выводы о необходимости "донести свое сообщение" после того, как оккупанты застали мир врасплох в 2014 году, захватив украинский Крым и развязав войну на Донбассе.
По мнению Буданова, Украина "полностью проиграла" информационную войну в 2014 году, а войну, начавшуюся в 2022 году, "мы начали совсем по-другому" и "сейчас россияне проигрывают информационное сражение".
С самого начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года государство-агрессор Россия использовало информационные операции как основной элемент своей стратегии, одной из целей которой была попытка ослабить международную поддержку Киева, заявляли в британской разведке. В частности, РФ культивирует многочисленные каналы и подставных лиц для распространения дезинформации: умышленного создания и распространения ложной или сфабрикованной и манипулятивной информации.