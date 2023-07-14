Буданов: Украина полностью проиграла информационную войну в 2014 году. Сейчас россияне проигрывают информационное сражение

В Киеве сделали выводы о необходимости "донести свое сообщение" после того, как в 2014 году РФ развязала войну против Украины, отметил Буданов Фото: gur.gov.ua

По его словам, в наши дни руководитель разведки не может оставаться в тени – "без этого уже не обойтись, и все последующие войны будут выглядеть так, в любой стране мира". Украина здесь "задает тренд", добавил Буданов.

Он рассказал, что в Киеве сделали выводы о необходимости "донести свое сообщение" после того, как оккупанты застали мир врасплох в 2014 году, захватив украинский Крым и развязав войну на Донбассе.

По мнению Буданова, Украина "полностью проиграла" информационную войну в 2014 году, а войну, начавшуюся в 2022 году, "мы начали совсем по-другому" и "сейчас россияне проигрывают информационное сражение".