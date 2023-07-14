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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Украина полностью проиграла информационную войну в 2014 году. Сейчас россияне проигрывают информационное сражение

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В Киеве сделали выводы о необходимости "донести свое сообщение" после того, как в 2014 году РФ развязала войну против Украины, отметил Буданов
В Киеве сделали выводы о необходимости "донести свое сообщение" после того, как в 2014 году РФ развязала войну против Украины, отметил Буданов
Фото: gur.gov.ua

Украина, после того как страна-агрессор РФ развязала войну в 2014 году, сделала выводы и в настоящее время побеждает Россию в информационной войне. Об этом в интервью Reuters, опубликованном 14 июля, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в наши дни руководитель разведки не может оставаться в тени – "без этого уже не обойтись, и все последующие войны будут выглядеть так, в любой стране мира". Украина здесь "задает тренд", добавил Буданов.

Он рассказал, что в Киеве сделали выводы о необходимости "донести свое сообщение" после того, как оккупанты застали мир врасплох в 2014 году, захватив украинский Крым и развязав войну на Донбассе.

По мнению Буданова, Украина "полностью проиграла" информационную войну в 2014 году, а войну, начавшуюся в 2022 году, "мы начали совсем по-другому" и "сейчас россияне проигрывают информационное сражение".

Контекст:

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года государство-агрессор Россия использовало информационные операции как основной элемент своей стратегии, одной из целей которой была попытка ослабить международную поддержку Киева, заявляли в британской разведке. В частности, РФ культивирует многочисленные каналы и подставных лиц для распространения дезинформации: умышленного создания и распространения ложной или сфабрикованной и манипулятивной информации.

Теги: Россия, Украина, разведка, война России против Украины, интервью, ГУР Минобороны Украины, дезинформация, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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