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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все напрасно". Буданов заявил, что РФ не прекратила попытки его убить

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На Буданова совершили не менее 10 покушений, написала в конце января The Washington Post
На Буданова совершили не менее 10 покушений, написала в конце января The Washington Post
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна-оккупант РФ не прекращает попытки его убийства. Об этом глава украинской разведки сказал в интервью Reuters, опубликованном 14 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова руководителем ГУР Минобороны 5 августа 2020 года. 

С тех пор, по словам Буданова, он пережил множество неудачных покушений – "единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь – все напрасно".

Российские пропагандистские ресурсы в июне активно распространяли сообщения о якобы ранении Буданова во время ракетной атаки оккупантов на Киев 29 мая и последующей смерти.

Как указал глава украинской разведки, "это была не первая их попытка" – "но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания".

СМИ сообщали, что РФ дважды с начала войны атаковала здание ГУР Минобороны Украины в Киеве, но оно не разрушено, как заявлял президент страны-агрессора РФ Владимир Путин.

"Когда вы были на улице, вы видели, что люди ходят, работают. Все работает так, как должно работать", – отметил Буданов представителю Reuters во время интервью.

Контекст:

На Буданова совершили не менее 10 покушений, написала в конце января The Washington Post. По словам главы украинской разведки, его пытались убить после того, как в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ РФ. Россия обвинила в этом "украинских диверсантов", среди которых якобы был и Буданов.

4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвали автомобиль офицера украинской разведки. Агентство LIGA.net сообщало, что целью диверсантов из РФ был Буданов.

21 апреля 2023 года появилась информация, что суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту. Ему якобы предъявлено обвинение по четырем статьям. Буданов, комментируя эту новость, заявил: "Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше".

Теги: Россия, Украина, разведка, покушение, война России против Украины, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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