"Все напрасно". Буданов заявил, что РФ не прекратила попытки его убить

На Буданова совершили не менее 10 покушений, написала в конце января The Washington Post Фото: gur.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова руководителем ГУР Минобороны 5 августа 2020 года.

С тех пор, по словам Буданова, он пережил множество неудачных покушений – "единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь – все напрасно".

Российские пропагандистские ресурсы в июне активно распространяли сообщения о якобы ранении Буданова во время ракетной атаки оккупантов на Киев 29 мая и последующей смерти.

Как указал глава украинской разведки, "это была не первая их попытка" – "но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания".

СМИ сообщали, что РФ дважды с начала войны атаковала здание ГУР Минобороны Украины в Киеве, но оно не разрушено, как заявлял президент страны-агрессора РФ Владимир Путин.

"Когда вы были на улице, вы видели, что люди ходят, работают. Все работает так, как должно работать", – отметил Буданов представителю Reuters во время интервью.